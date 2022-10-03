В Когалыме водитель иномарки сбил 56-летнего пешехода

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

За выходные на дорогах Югры произошло 3 аварии, в которых 3 человека получили травмы.

Одна из аварий произошла в районе дома 11 на улице Сургутское шоссе в Когалыме. 41-летний водитель автомобиля «Kiа Rio» сбил 56-летнего пешехода, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате пешеход получил травмы, а водитель не пострадал.

За прошедшие сутки сотрудники ГИБДД задержали 31 пьяного водителя, 21 – за отказ от прохождения освидетельствования и 8 – за повторное управление транспортом в состоянии опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечен 51 водитель и 101 – за нарушение правил перевозки детей.

Госавтоинспекция Югры призывает водителей быть предельно осторожными и внимательными на дорогах.