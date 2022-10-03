В Сургутский район на приемку новой школы приехала губернатор Югры Наталья Комарова

Фото: Администрация Сургутском районе

В Сургутский район на приемку новой школы на 1 100 мест приехала губернатор Югры Наталья Комарова, вместе с ней результат работы подрядчиков оценили глава Сургутского района Андрей Трубецкой и общественники.

Новая школа Солнечном в построена по современному проекту: отлично обустроенные классы, цифровые лаборатории, спортзалы, бассейн. В ней предусмотрены 42 класса, где будут учиться 1070 детей. Это вторая школа, возведенная по концессии. Первую к началу учебного года открыли в Нижнесортымском, а на очереди школа в Белом Яре.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Урае планируют построить новую школу на 900 мест в микрорайоне 1А.