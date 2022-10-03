Фото: Администрации города Сургута

Мобилизованные югорчане в течение месяца будут проходить подготовку в Омской области. Там же будет организовано обучение, боевое слаживание и формирование групп. Об этом сообщил заместитель губернатора округа Александр Тиртока, который с рабочей поездкой находится в Омской области по поручению губернатора Югры.

Александр Тиртока проверяет, как организован приём мобилизованных, оценивает материально-технического обеспечение, например, условия проживания или военное снаряжение.

- Люди постоянно прибывают, им выдают форму, распределяют. Здесь ведется серьезная работа в круглосуточном режиме, все возникшие организационные вопросы стараемся решать максимально оперативно. Сюда прибывают не только жители Югры, но и мобилизованные со всей Сибири, - отметил Александр Тиртока.

По его словам, губернатор округа Наталья Комарова поручила передать в Омск для мобилизованных югорчан палаточный городок, который был закреплен за «Центроспас-Югорией» на случай чрезвычайных ситуаций.