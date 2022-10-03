До конца года в Сургуте появится 1 652 современных контейнеров для ТКО

Фото: Администрация Сургута

В Сургуте продолжают установку новых контейнеров для твердых коммунальных отходов. Всего до конца года в городе появится 1 652 современных контейнера, пообещали в городской администрации.

Последний раз обновление площадок для сбора ТКО проводили в 2019 году, а срок использования новых пластиковых контейнеров составляет больше 5 лет. По информации администрации, обновленное оборудование уже появилось в 7А, 8 и 11 микрорайонах Сургута. Они обладают износостойкость, устойчивостью к коррозии, наличием крышки, которая исключает распространение нежелательных запахов и высыпание мусора.

В 2022 году на территории Югры было испорчено 63 контейнера, 16 из них сгорели. По факту возгораний контейнеров ГУ МЧС России по Югре проводит проверку. Власти города просят жителей относится к новому оборудованию контейнерной площадки более бережно: не бросать в контейнер кирпичи и бетонные блоки или горячие угли.