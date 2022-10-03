В Нижневартовске открыли Центр поддержки семей военнослужащих

Фото: "Официальный Нижневартовск"

В Нижневартовске с 1 октября начал работу Центр поддержки семей военнослужащих. Об этом сообщили в официальном паблике городской администрации в соцсети.

Специалисты центра смогут помочь родственникам вартовчан, призванных по частичной мобилизации: с устройством детей в школы или детские сады; окажут адресную социальную помощь; в получении бесплатных социальных услуг в учреждениях социальной защиты населения.

Чтобы получить услуги и поддержку жители города могут обратиться по телефону: 29-12-12, ежедневно с 9 до 19 часов.

Напомним, мы писали ранее о том, что военный комиссар Югры Роман Вуколов ответил на основные вопросы, связанные с частичной мобилизацией.