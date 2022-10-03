Погода в Югре 3 октября 2022 года: порывы ветра до 15 м/с Фото: Юлия Кучеренко

В Югре сегодня, 3 октября, облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный 6-11 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью -1, +4 °С, при прояснениях до - 6 °С. Днем потеплеет до +7, +12 °С, но в некоторых районах всего до +2 °С.

В Ханты-Мансийске: Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, а днем дождь. Ветер южный, с переходом на юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 0, +2 °С. Днем потеплеет до +8, +10 °С.

Подробный прогноз погоды в ХМАО можно посмотреть в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

На Руси по тому, как в этот день дует ветер, судили о погоде: если с севера - к стуже, с юга - к теплу, с запада - к дождю, с востока - к ясным дням. Смотрели и на другие приметы: если в этот день тепло, и летит паутина, значит, снег выпадет еще нескоро. А вот если шишки на елях выросли низко, нужно было ждать ранних морозов.