В Югре самолет прервал взлет из-за птиц на взлетно-посадочной полосе Фото: Юлия Кучеренко

Самолет, следовавший из Урая в Ханты-Мансийск, прервал взлет из-за птиц на полосе. Это случилось вчера, 1 октября 2022 года, в 15:01 по Москве в аэропорту Урая, сообщает телеграм-канал "AVIAINCIDENT".

Самолет вынужден был прервать взлет из-за пернатых на взлетно-посадочной полосе.

- При разбеге, борт сообщил о прерванном взлете. Причина - наличие птиц на ВПП. Зарулил на перрон для осмотра. На взлетно-посадочной полосе аэродромной службой птиц на полосе не обнаружено. Экипаж также доложил, что столкновения с птицами не замечено, повреждений нет, - говорится в сообщении.

Отмечается, что самолет выполнял рейс UTA 122 Урай - Ханты-Мансийск.

Напомним, мы писали ранее, что в сургутском аэропорту самолет во время взлета столкнулся с птицей.