Фото: телеграм-канал губернатора ХМАО

Губернатор Югры Наталья Комарова встретилась с семьями мобилизованных сургутян, а также представителями ветеранских общественных организаций города. Встреча прошла в рамках рабочей поездки губернатора в Сургут, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Во встрече принимали участие глава Сургута Андрей Филатов, военный комиссар Сургута и Сургутского района Андрей Калядин.

- Губернатор пообщалась с земляками на волнующую их тему обеспечения мобилизованных, дала поручение призывной комиссии по частичной мобилизации округа рассмотреть возможность проведения курсов по начальной военной подготовке для добровольцев, планирующих отправиться на прохождение воинской службы - говорится в информации.

Напомним, ранее военный комиссар Югры Роман Вуколов ответил на основные вопросы, связанные с частичной мобилизацией, в том числе сообщил о социальных гарантиях, положенных мобилизованным. Кроме того, в Югре запустил telegram-бот с ответами на вопросы о частичной мобилизации.