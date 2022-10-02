Фото: администрация Сургутского района

Наездницы из Сургутского района победили в Чемпионате и Первенстве Югры по выездке. Об этом сообщили представители конноспортивного клуба "Династия" из Белого Яра.

- В нашей копилке две золотые и две серебряные медали. А также по итогам двух дней определены абсолютные чемпионы Первенства: Аитова Алиса с Калифорнией и с Багульником. Анна Сагитуллина и Сокол также взяли первое место по выездке - говорится в информации клуба.

Напомним, ранее в конно-спортивном клубе «Мустанг» в Ханты-Мансийске прошли Всероссийские соревнования по конкуру и выездке на Кубок Губернатора Югры. На протяжении четырех дней за победу боролись 115 человек и 35 лошадей. Участие приняли представители Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, Свердловской, Тюменской, Курганской, Челябинской, Ивановской, Московской областей, Пермского края, города Москвы. .