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Общество2 октября 2022 3:19

Погода в Югре 2 октября 2022 года: днем потеплеет +9 градусов

Ожидается сильный ветер до 11 м/с
Виктория Терина
Погода в Югре 2 октября 2022 года: днем потеплеет +9 градусов

Погода в Югре 2 октября 2022 года: днем потеплеет +9 градусов

Фото: Юлия Кучеренко

В Югре сегодня, 2 октября, будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер южный, ночью 3 – 8 м/с, днем 6 – 11 м/с. Температура воздуха ночью 0, -5 °С, днем потеплеет +4, +9 °С.

В Ханты-Мансийске также переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер южный, ночью 3 – 8 м/с, днем 6 – 11 м/с. Температура воздуха ночью -2,-4 °С, днем прогреется до +5, +7 °С.

Подробный прогноз погоды в ХМАО можно посмотреть в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре