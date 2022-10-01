Ранее судимый сургутянин ограбил квартиру друга, пока он лежал в больнице

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В полицию Сургутского района обратилась 20-летняя жительница поселка Белый Яр, заявившая об ограблении квартиры. По словам девушки, она пришла в жилище своего отца, который сейчас находится в больнице, чтобы покормить кота, а, переступив через порог, увидела открытое окно и беспорядок.

- Подозреваемого установили в ходе оперативных мероприятий, им оказался ранее судимый 45-летний житель Сургута. Следователю злоумышленник рассказал, что ранее был знаком с отцом девушки. В день преступления он проходил мимо его дома и увидел приоткрытое окно. Зная, что в квартире никого нет, югорчанин решился на преступление, - прокомментировали в местном ОМВД.

В итоге злоумышленник украл телевизор, норковую шубу, куртку и различные предметы быта на сумму более 70 тысяч рублей. Часть вещей он успел продать, а другую - присвоить. Так, например, занавески потерпевшего некоторое время украшали его дом.

Сейчас сургутянин обвиняется по ч.3 ст.158 УК РФ «Кража». Ему грозит до 6 лет лишения свободы.