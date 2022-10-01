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Общество1 октября 2022 10:03

В Югре выполнили план по частичной мобилизации

Об этом сообщил замгубернатора региона Александр Тиртока
Евгений Значковский
Фото: скриншот из видео

Фото: скриншот из видео

В Югре выполнили план по частичной мобилизации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замгубернатора региона Александра Тиртока.

- Я вам отвечаю: все планы реализованы. Не выполненных планов нет, - произнес чиновник, отвечая на вопросы агентства.

Никаких других сведений по данной теме больше не приводится.

Кстати, на странице губернатора региона Натальи Комаровой в соцсети «ВКонтакте» размещена информация о том, что местному департаменту финансов выделили из регионального резервного фонда 4,7 миллиона рублей на проведение мероприятий, связанных с частичной мобилизацией.

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