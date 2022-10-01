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Здоровье1 октября 2022 9:07

Коронавирус в Югре, последние новости на 1 октября 2022 года: заразились 419 человек, скончались 2

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 1 октября 2022 года
Марина Прохорова
Последние новости о коронавирусе в Югре

Последние новости о коронавирусе в Югре

Фото: Вера Зенина

В Югре продолжается пандемия коронавируса. Согласно данным регионального Оперативного штаба, за сутки инфекцию подхватили 419 человек в 20 муниципалитетах, а именно:

Фото: Оперштаб Югры

Фото: Оперштаб Югры

По клинической структуре: в состоянии пневмонии - 10 человек, с симптомами ОРВИ - 409, в бессимптомной форме - 0. Госпитализировано 20 жителей, 2 - скончались.

За весь период в регионе подтверждено 243 320 случаев коронавируса. Выздоровели с начала пандемии 235 554 человека, скончались - 2 575.

В России выявлено 33 186 человек с COVID-19, госпитализировано - 2 644. Всего в стране зарегистрировано 21 018 942 случая. Излечились от коронавируса 52 628 человек, скончались - 103.