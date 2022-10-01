Коронавирус в Югре, последние новости на 1 октября 2022 года: заразились 419 человек, скончались 2

Последние новости о коронавирусе в Югре
Фото: Вера Зенина
В Югре продолжается пандемия коронавируса. Согласно данным регионального Оперативного штаба, за сутки инфекцию подхватили 419 человек в 20 муниципалитетах, а именно:
Фото: Оперштаб Югры
По клинической структуре: в состоянии пневмонии - 10 человек, с симптомами ОРВИ - 409, в бессимптомной форме - 0. Госпитализировано 20 жителей, 2 - скончались.
За весь период в регионе подтверждено 243 320 случаев коронавируса. Выздоровели с начала пандемии 235 554 человека, скончались - 2 575.
В России выявлено 33 186 человек с COVID-19, госпитализировано - 2 644. Всего в стране зарегистрировано 21 018 942 случая. Излечились от коронавируса 52 628 человек, скончались - 103.