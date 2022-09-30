В Югре разработают удобный сервис для трудоустройства молодёжи в возрасте от 14 до 18 лет

Фото: телеграм-канал «Югра Официально»

Команда Югры разработает удобный сервис для трудоустройства молодёжи в возрасте от 14 до 18 лет.

Форсайт-сессия команды региональных сервисных уполномоченных Югры с представителем Агентства стратегических инициатив прошла на базе Югорского госуниверситета. Основной темой встречи стала разработка сервиса по трудоустройству школьников «Работа есть!».

- Этот проект про то, что мы снимаем барьеры и расширяем список вакансий для школьников. Наш сервис намного упрощает трудоустройство, чтобы школьники и студенты делали минимальное количество шагов до получения интересной, креативной работы, - рассказал ментор социального акселератора Агентства стратегических инициатив Алексей Гаврилов.

Сервис планируют разработать в течении 12 недель.