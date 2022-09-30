В Нижневартовске перекроют проезжую часть дороги по улице Спортивной Фото: Юлия Кучеренко

В Нижневартовске 1 октября 2022 года с 7 до 10 часов будет полностью перекрыта проезжая часть по улице Спортивной (район школы №25). Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Это вынужденное решение, в связи с выполнением работ по реконструкции сети водоотведения от КК-У5/17 до КК-У5/15 (сквер Строителей) ООО «РКС-Инжиниринг». Власти города просят жителей заблаговременно планировать свой маршрут и соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Нижневартовске продолжают строить дороги для новых микрорайонов. Сейчас идет активное строительство по улице Северной.