Югра
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Югра
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество30 сентября 2022 14:57

В Нижневартовске перекроют проезжую часть дороги по улице Спортивной

Причиной станут ремонтные работы на сети водоотведения
Виктория Терина
В Нижневартовске перекроют проезжую часть дороги по улице Спортивной

В Нижневартовске перекроют проезжую часть дороги по улице Спортивной

Фото: Юлия Кучеренко

В Нижневартовске 1 октября 2022 года с 7 до 10 часов будет полностью перекрыта проезжая часть по улице Спортивной (район школы №25). Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Это вынужденное решение, в связи с выполнением работ по реконструкции сети водоотведения от КК-У5/17 до КК-У5/15 (сквер Строителей) ООО «РКС-Инжиниринг». Власти города просят жителей заблаговременно планировать свой маршрут и соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Нижневартовске продолжают строить дороги для новых микрорайонов. Сейчас идет активное строительство по улице Северной.