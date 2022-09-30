Коронавирус в Югре, последние новости на 30 сентября 2022 года: заболели еще 427 человек

Фото: телеграм-канал «Югра Официально»

В Югре зарегистрировано 427 новых случаев коронавируса в 21 муниципалитете региона. За весь период пандемии коронавирус в ХМАО болели 242 901 человек.

За день госпитализировано 21. По клинической структуре: с симптомами ОРВИ - 421, бессимптомно болеет 1 человек, пневмония выявлена у 5 заразившихся. Выздоровели за весь период пандемии — 234 853 человека. За весь период от ковида скончались 2 573 человека.

В России выявлено 37 286 человек с COVID-19, госпитализировано - 2 723. Всего в стране зарегистрировано 20 985 756 случаев. Излечились от коронавируса 61 225 человек, скончались - 106.