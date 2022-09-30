Звонят чаще, говорят меньше: МегаФон проанализировал привычки жителей Югры

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Жители Югры стали меньше, но чаще общаться друг с другом по мобильному телефону. Аналитики МегаФона зафиксировали рост числа звонков на 10% с начала года. При этом сами разговоры стали короче, средняя длительность голосовых вызовов не превышает двух минут.

Наиболее общительными среди небольших населённых пунктов региона оказались поселок Сорум Белоярского района, деревня Тайлакова Сургутского района и село Ларьяк Нижневартовского района. Здесь в среднем на абонента приходится наибольшее число звонков в месяц. В топ самых разговорчивых локаций попали также поселок Новоаганск и Лыхма, село Локосово.

Среди городов пальму первенства по этому показателю держит Радужный. За ним следуют Белоярский и Лянтор. Ханты-Мансийск в этом списке лишь девятую строчку – судя по всему жители столицы региона чаще предпочитают общаться в мессенджерах.

За последний год абоненты МегаФона также стали чаще звонить друг другу с помощью технологии VoLTE – уже более 65% разговоров жители округа проводят в сетях четвертого поколения. Сервис Voice over LTE позволяет совершать вызовы, не прерывая интернет-сессию в 4G. Это значит, что скачивать видео на высоких скоростях, читать почту и соцсети можно даже во время беседы. При этом соединение устанавливается за пару секунд, а голос звучит чисто и естественно. Самые активные пользователи VoLTE в регионе сегодня – владельцы смартфонов Apple iPhone 11, Apple iPhone XR, Samsung Galaxy A51, Apple iPhone 7 и Apple iPhone 12.

«Жители Югры активно пользуются современными технологиями звонков – уже почти две трети всех голосовых вызовов наших абонентов совершается в сетях 4G. Чтобы обеспечить всем жителям округа качественное общение МегаФон продолжает модернизировать сеть и запускать новые базовые станции. С начала года улучшения проведены в 17 городах округа и в 30 небольших населенных пунктах. Теперь абоненты на этих территориях также смогут звонить в VoLTE с новым качеством звука», – отмечает технический руководитель МегаФона в ХМАО-Югре Владимир Петров.