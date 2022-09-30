За полгода из Ханты-Мансийска трижды направили около 40 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса

Фото: Городской информационный центр

Помощь хантымансийцев жителям Донбасса отметили на федеральном уровне. За полгода из Ханты-Мансийска трижды направляли около 40 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава города Максим Ряшин.

По его словам, хантымансийцы готовы прийти на помощь и не проходят мимо чужой беды. Горожане быстро присоединились к акции по сбору гуманитарной помощи.

- Отзывчивость горожан не осталась незамеченной. Местное отделение «Единой России» Ханты-Мансийска отметили благодарственным письмом секретаря генерального совета партии Андрея Турчака за неравнодушное отношение и бескорыстную помощь беженцам и жителям ЛДНР - сообщил Максим Ряшин.

Он также добавил, что местное отделение партии проводит и другие благотворительные проекты, направленные на поддержку многодетных, малообеспеченных семей, социально незащищённых групп населения.