В Сургуте пенсионерка, спасая от беды внучку, отдала мошенникам 80 тысяч рублей Фото: Юлия Кучеренко

В Югре за сутки зафиксировано 14 случаев мошенничества. Жители лишились почти 2 миллионов рублей.

В Сургуте пенсионерка поверила бездушным аферистам, которые позвонили ей и сказали, что её внучка попала в серьезное ДТП и для урегулирования этой ситуации необходимо передать курьеру деньги. Растерянная женщина, уверенная в происходящем, отдала приехавшему мужчине 80 тысяч и только после этого выяснилось, что с родственницей все в порядке.

А в Нижневартовске мужчина продавая свой же комплект автомобильных колес, сам же перевел на счет злоумышленников 17 тысяч рублей.

Кроме того, полицейские предупреждают, что по-прежнему в округе орудуют преступники, которые по документам третьих лиц оформляют без их ведома микрозаймы в различных финансовых учреждениях. За сутки ущерб по таким преступлениям составил 35 тысяч рублей.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.