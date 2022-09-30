В Сургуте пройдет фестиваль искусств «60 параллель»

Фото: Администрации города Сургута

В Сургуте стартует фестиваль искусств «60 параллель», он пройдет в Сургутской филармонии с 1 октября по 24 ноября. Это будет уже десятый - юбилейный раз, когда в городе проводят фестиваль искусств.

- В программе юбилейного фестиваля искусств «60 параллель» концерты разных музыкальных направлений на любой вкус, встречи с музыкантами, невероятная энергетика на сцене, заслуженные коллективы -сообщили в администрации города.

Первое мероприятие стартует 1 октября в 19:00 - это будет концертная программа Хора Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга (Певческая капелла) и Симфонического оркестра Сургутской филармонии.