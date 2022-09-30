В Югре внук-уголовник регулярно крал у своего деда деньги, пока в дело не вмешалась полиция

В Нижневартовске внук-уголовник обокрал деда на 140 тысяч рублей Фото: Юлия Кучеренко

Пожилой житель Нижневартовска обратился за помощью в полицию. Он сообщил, что кто-то похитил из его дома крупную сумму денег.

Как оказалось, 83-летний мужчина хранил в стеклянной вазе, которую прятал в тумбочке, у себя в комнате свои накопления. Когда пришла пора пополнить свой банк, он обнаружил, что денег нет. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к пропаже денег причастен безработный, 27-летний внук пенсионера, который раньше уже привлекался к уголовной ответственности и проживал вместе с дедом.

Молодой человек признался, что на протяжении месяца тайно брал у родственника деньги и зачислял их на свою банковскую карту, а потом тратил их на интернет-игры и личные нужды. В итоге, ущерб составил 140 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Парню грозит до 5 лет, а пока он находится под подпиской о невыезде.