Кража денег с чужой карты, кража телефона, наркотики: за сутки в Югре зарегистрировано 56 преступлений

За сутки в Югре зарегистрировано 56 преступлений Фото: Татьяна Коркина

В Югре за сутки зарегистрировано 56 преступлений. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО – Югре. Так, в Сургуте 22-летний молодой человек, используя найденные банковские карты, рассчитался ими в различных магазинах, в кафе и в аптеке города. В итоге он украл 13 тысяч рублей.

В Ханты-Мансийске возле в районе улицы Механизаторов полицейские задержали мужчину с наркотиками. У него нашли полимерный пакет с веществом белого цвета. Позже эксперты подтвердили, что внутри находился наркотик массой 1,41 грамма. Ранее фигурант был судим за кражу и теперь ему грозит новый срок.

В Нижневартовске сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемого, который, находясь в квартире по улице Северная, похитил сотовый телефон у мужчины А поле он сдал его в комиссионный магазин. Ранее мужчина также был судим.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.