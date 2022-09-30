Правительство ХМАО выделит дополнительные средства на обеспечение мобилизации

Фото: телеграм-канал Правительства ХМАО

Правительство Ханты-Мансийского округа выделит из резервного фонда дополнительные 4,7 миллионов рублей на обеспечение мобилизации в муниципалитетах. Об этом сообщает Департамент общественных и внешних связей ХМАО – Югры.

- Это решение направлено на исполнение указа Президента Российской Федерации о частичной мобилизации, - уточнила губернатор Югры Наталья Комарова.

По словам исполняющей обязанности директора департамента финансов ХМАО Светланы Попковой, также будут перераспределены бюджетные ассигнования, выделенные в 2022 году на исполнение региональных госпрограмм. Средства перенаправят на финансовое обеспечение мобилизационных мероприятий, осуществление единовременных денежных выплат гражданам, призванным в Вооруженные силы РФ по мобилизации.