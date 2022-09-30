Погода в Югре 30 сентября 2022 года: ночью до -8 градусов Фото: Юлия Кучеренко

В Югре сегодня, 30 сентября, будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -3, - 8 °С, днем +1, +6 °С.

В Ханты-Мансийске также переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 4-9 м/с. Температура ночью -3, -5 °С, днем столбик термометра поднимется до +3, +5 °С.

Подробный прогноз погоды в ХМАО можно посмотреть в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

На Руси в этот день праздновали свои именины многие девушки и женщины, ведь эти четыре имени были очень популярны в народе. Поэтому со временем начали отмечать большой праздник - Вселенские бабьи именины. Именины праздновали обычно три дня, прославляя материнскую мудрость и женские добродетели - веру, надежду и любовь. Как правило, праздник в память Веры, Надежды и Любови выдается ясным и теплым. Люди подмечали: если журавли полетят в этот день на юг, то на Покров уже будет мороз.