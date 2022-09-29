Югра
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Югра
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия29 сентября 2022 15:09

Житель Советского будет наказан за нетрезвое вождение

Он сел за руль и его арестовали полицейские
Виктория Терина
Житель Советского будет снова наказан за нетрезвое вождение

Житель Советского будет снова наказан за нетрезвое вождение

Фото: Юлия Кучеренко

Житель Советского будет снова наказан за нетрезвое вождение. Об этом сообщи в ОМВД России по Советскому району.

- В ходе патрулирования улиц Советского на улице Осенняя сотрудниками Госавтоинспекции остановлен автомобиль под управлением 38-летнего местного жителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате медицинского освидетельствования у водителя установлено наличие паров этанола в концентрации 0,54 мг/л, что превышает предельно допустимую норму содержания алкоголя - сообщили в ведомстве.

Мужчина признался, что выпил большую дозу алкоголя и думал, что не встретит на пути полицейских, но при этом особой необходимости садиться за руль у него не было.

В июне 2022 года мужчина уже был наказан за аналогичное преступление и получил 240 часов обязательных работ, а также лишился водительских прав на 2 года. Сейчас против него возбуждено уголовное дело и теперь ему грозит лишение свободы на срок до трех лет с лишением прав до шести лет.

Он находится под подпиской о невыезде.