Югорский борец взял золото на домашнем первенстве страны по вольной борьбе Фото: телеграм-канал "Югра официально"

Югорский борец Джамбулат Кизинов взял золото на домашнем первенстве страны по вольной борьбе. Успеха югорский спортсмен добился в весе 65 килограммов.

- Не зря, наверное, говорят: дома и стены помогают. В этот раз сработало на 100%. Самая сильная поддержка для меня – мои родители. Никто в меня не вкладывает столько, сколько они. Хочу сказать им огромное спасибо, а также поблагодарить всех своих личных тренеров, – отметил спортсмен.

Напомним, мы писали ранее о том, что спортсмен из Сургута занял 3 место на первой Всероссийской Спартакиаде по летним видам спорта.