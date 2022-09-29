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Спорт29 сентября 2022 14:37

Югорский борец взял золото на домашнем первенстве страны по вольной борьбе

Спортсмен выступал в весе 65 килограммов
Виктория Терина
Югорский борец взял золото на домашнем первенстве страны по вольной борьбе Фото: телеграм-канал "Югра официально"

Югорский борец взял золото на домашнем первенстве страны по вольной борьбе Фото: телеграм-канал "Югра официально"

Югорский борец Джамбулат Кизинов взял золото на домашнем первенстве страны по вольной борьбе. Успеха югорский спортсмен добился в весе 65 килограммов.

- Не зря, наверное, говорят: дома и стены помогают. В этот раз сработало на 100%. Самая сильная поддержка для меня – мои родители. Никто в меня не вкладывает столько, сколько они. Хочу сказать им огромное спасибо, а также поблагодарить всех своих личных тренеров, – отметил спортсмен.

Напомним, мы писали ранее о том, что спортсмен из Сургута занял 3 место на первой Всероссийской Спартакиаде по летним видам спорта.