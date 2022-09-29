В Югре запустил telegram-бот с ответами на вопросы о частичной мобилизации Фото: Юлия Кучеренко

В Югре запустили telegram-бот, благодаря которому жители региона смогут получить ответы на все интересующие их вопросы о частичной мобилизации. Чат-бот разработан Центром управления регионом Югры.

Как сообщили в правительстве региона, цифровой помощник расскажет о категориях граждан, которые подлежат призыву, порядке вручения повесток, о льготах, положенных мобилизованным и их семьям, о сроках и условиях службы, а также ответит на многие другие вопросы.

Воспользоваться ботом можно по ссылке.

Напомним, мы писали ранее о том, что военный комиссар Югры Роман Вуколов ответил на основные вопросы, связанные с частичной мобилизацией.