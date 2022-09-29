В Югре клиенты обиделись на девушек по вызову и сдали их полицейским Фото: Татьяна Коркина

В Нефтеюганске полиция задержала двоих женщин, которые занимались оказанием интим-услуг. Ночных жриц сдали полицейским их же клиенты.

Как оказалось, мужчины захотели любви и сняли девушек на час. В общей сложности нефтеюганцы заплатили 6,5 тысяч рублей. Однако, проведя с девушками 20 минут - попросили сделать перерасчет и вернуть оставшуюся сумму.

Красоток такой сценарий не устроил и они не согласились отдавать деньги, ссылаясь на негласные правила. Получив грубый отказ и желая отомстить, мужчины позвонили в полицию и выдали представительниц древнейшей профессии с потрохами.

- В настоящее время на женщин 1977 и 1993 годов рождения составлены административные материалы по ст. 6.11 КоАП РФ «Занятие проституцией». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере до двух тысяч рублей - сообщили ОМВД России по г. Нефтеюганску.