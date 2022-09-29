Энергетики повысили надежность электроснабжения жителей Нижневартовска

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В Югре компания «Россети Тюмень» завершила проект по установке современных дуговых защит на подстанции 110 кВ «Южная». На повышение надежности электроснабжения молокозавода, птицефабрики и порядка 13 тысяч жителей Нижневартовска энергетики направили более 1,5 млн рублей.

Специальные защиты от дуговых замыканий устанавливаются на комплектные распределительные устройства для предотвращения развития коротких замыканий, сопровождаемых электрической дугой. На подстанции «Южная» энергетики заменили на двух секциях 10 кВ устаревшие защиты от дуговых замыканий на современные быстродействующие селективные устройства российского производства. Срок службы нового оборудования составляет 25 лет.

Системообразующая электросетевая компания проводит непрерывную работу по модернизации электросетевого комплекса в ХМАО-Югре. На сегодняшний день селективными дуговыми защитами оснащены 92 % питающих центров с распределительными устройствами 6-10 кВ.