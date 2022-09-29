Нефтяники пополнили ресурсы Иртыша мальками краснокнижной рыбы

Фото: пресс-служба АО "НК" Конданефть"

Рыбные ресурсы реки Иртыш пополнились свыше ста тысяч мальками сибирского осетра – вымирающего вида рыбы, занесенной в Красную книгу России. Зарыбление провели работники АО «НК «Конданефть», дочернего общества «Роснефти».

Работы проводились с участием представителей Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, а также государственного инспектора рыбоохраны Нижнеобского территориального управления рыболовства и сотрудников «Главрыбвода».

Фото: пресс-служба АО "НК" Конданефть"

Молодь выращена из икринок на рыборазводном предприятии в Тюменской области. Вес одного малька превысил 18 г, а длина достигла 15 см. Перед зарыблением специалисты проверили температуру воды, которая на тот момент составляла 7,6 градусов, что вполне благоприятно для адаптации рыбы к естественным условиям.

Для Общества это не первый опыт зарыбления водоемов. Прошлым летом сотрудники выпустили порядка шести миллионов мальков пеляди в воды Маромского сора Обь-Иртышского бассейна. В целом же с 2018 по 2021 годы в Обь-Иртышский бассейн было выпущено 28 миллионов мальков пеляди. В 2022-м реки Западной Сибири начали прирастать популяцией сибирского осетра, и предприятие намерено продолжить программу и в следующем году.

Фото: пресс-служба АО "НК" Конданефть"

Справка: АО «НК «Конданефть» осуществляет разработку Кондинского, Западно-Эргинского, Чапровского, Новоендырского лицензионных участков (Кондинская группа месторождений) Ханты-Мансийского автономного округа.