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Происшествия29 сентября 2022 9:45

В Ханты-Мансийске за кражу магнитолы задержали местного жителя

Ему грозит до 5 лет лишения свободы
Денис Михайлов
В Ханты-Мансийске за кражу магнитолы задержали местного жителя

В Ханты-Мансийске за кражу магнитолы задержали местного жителя

Фото: Татьяна Коркина

В Ханты-Мансийске 44-летний житель обратился с заявлением о краже в полицию.

Как выяснили полицейские, подозреваемый находясь возле автомобиля Газель, похитил из салона автомагнитолу стоимостью 10 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска смогли найти подозреваемого, которым оказался ранее судимый 38-летний мужчина. Магнитолу вернули законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по статье «кража». Мужчина задержан, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Урае за игнорирование решения суда о капремонте дома накажут чиновников.