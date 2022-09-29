В Ханты-Мансийске за кражу магнитолы задержали местного жителя Фото: Татьяна Коркина

В Ханты-Мансийске 44-летний житель обратился с заявлением о краже в полицию.

Как выяснили полицейские, подозреваемый находясь возле автомобиля Газель, похитил из салона автомагнитолу стоимостью 10 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска смогли найти подозреваемого, которым оказался ранее судимый 38-летний мужчина. Магнитолу вернули законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по статье «кража». Мужчина задержан, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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