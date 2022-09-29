В Югре бывший директор организации вернул работникам долги по зарплате, испугавшись наказания Фото: Юлия Кучеренко

В Югре завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя коммерческой организации, который задолжал зарплату своим работникам.

Как рассказали в СУ СК РФ по ХМАО-Югре, бывший генеральный директор организации, занимающийся строительством жилых и нежилых зданий, с сентября по декабрь 2021 года не платил зарплату четверым работникам. В итоге накопилась задолженность в размере более 1 миллиона рублей.

Подозреваемый признал вину, раскаялся и выплатил работникам долги и заплатил компенсацию за задержку зарплаты.

- В связи с произведенными выплатами и в соответствии с положениями уголовного законодательства Российской Федерации, согласно которым лицо, впервые совершившее такое преступление, освобождается от уголовной ответственности, если в полном объеме погасило задолженность, уголовное преследование подозреваемого прекращено - сообщили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.