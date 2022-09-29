Коронавирус в Югре, последние новости на 29 сентября 2022 года: заболели еще 429 человек Фото: Юлия Кучеренко

В Югре зарегистрировано 242 474 случая коронавируса. За день подтверждено 429 новых случаев COVID-19 в 21 муниципалитете: Сургут - 98, Нижневартовск - 11, Ханты-Мансийск - 67, Нефтеюганск - 38, Нягань - 22, Сургутский район - 14, Советский район - 11, Урай - 25, Нефтеюганский район - 13, Мегион - 12, Когалым - 11, Югорск - 6, Кондинский район - 23, Октябрьский район - 5, Нижневартовский район - 13, Пыть-Ях - 36, Березовский район - 4, Ханты-Мансийский район - 6, Лангепас - 8, Покачи - 5, Белоярский район - 1.

На момент выявления у 424 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 4 обнаружена пневмония, у 1 человека болезнь протекала бессимптомно. Контакт установлен в 424 случаях. За сутки на COVID обследованы - 2 313 человек, всего прошли обследование 3 485 340.

За сутки от коронавируса умерли еще 2 человека. За весь период от COVID - умерли 2 573 человек. Но есть и хорошие новости, за сутки выписались по выздоровлению 512 человек, за весь период пандемии вылечились 233 649 жителей Югры.