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Общество29 сентября 2022 7:46

В Нижневартовске продолжают строить дороги для новых микрорайонов

Сейчас идет активное строительство по улице Северной
Виктория Терина
Фото: "Официальный Нижневартовск"

Фото: "Официальный Нижневартовск"

В Нижневартовске продолжают строить новые дороги для новых микрорайонов. Сейчас идет активное строительство по улице Северной.

По информации управления по капстроительству, рабочие делают планировку под основание будущей дороги. Ее возводят с нуля и впереди еще большой объем работы. Этот участок, как и дорогу по улице Ф. Салманова, возводятся по нацпроекту «Жилье и городская среда» и в рамках федеральной программы «Стимул». Строительные работы будут проходить до 2024 года.

В итоге жители Нижневартовска получат благоустроенные дороги в районе улиц Героев Самотлора, Московкина, Мира, удобные выезды в 40-е микрорайоны. Новая часть города - возможность разгрузить наиболее загруженные проезды.