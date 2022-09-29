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Общество29 сентября 2022 7:09

Глава СКР взял на контроль инцидент с запертой в автобусе школьницей из Сургута

Девочка не могла выйти из холодного транспорта около двух часов
Виктория Терина
Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Помните мы писали о 14-летней девочке, которую заперли в холодном автобусе на целых два часа? Так вот, сначала этот инцидент активно обсуждали в соцсетях, затем следователи из ХМАО начали проверку, а теперь расследование этого случая находится на контроле у главы СКР Александра Бастрыкина.

Напомним, что это случилось в Сургуте. Автобус доехал до конечной остановки, водитель и кондуктор ушли на обед, не проверив салон и оставив ребенка в закрытом холодном автобусе. При этом внутри салона отсутствовала какая-либо информация о перевозчике и возможности связи с ним.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по ХМАО – Югре Дмитрию Шерману подробно доложить обо всех обстоятельствах произошедшего. Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.