В Мегионе любитель езды в нетрезвом виде получил законное наказание Фото: Татьяна Коркина

В Мегионе 34 летний житель осужден за нетрезвую езду на к 1 году 3 месяца ограничения свободы с возложением определенных обязанностей.

Ранее мужчина уже дважды был наказан за управление автомобилем в состоянии опьянения, и имея непогашенную судимость, вновь сел за руль машины пьяным и управлял ею до тех пор, пока его не задержали полицейские.

В итоге осужденного, кроме колонии-поселения, ждет лишение прав на сроком 3 года.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Югре адвокат окружной адвокатской палаты подозревается в мошенничестве.