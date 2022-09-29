За сутки мошенники обогатились за счет югорчан на 2,5 млн рублей Фото: Татьяна Коркина

За сутки в Югре жертвами стали 9 человека, они обратились в полицию. Мошенники обогатились за счет жителей Югры на 2,5 миллионов рублей.

Одной из жертв мошенников стал житель Нижневартовска, который был уверен в достоверности информации от «сотрудника службы безопасности» одного из банков. Ему предложили установить программу удаленного доступа и позвонить по телефону «горячей линии» банка для подтверждения факта оформления кредита, после чего продиктовать коды из поступивших смс. Таким образом он должен был защитить свои счета от аферистов, но итогом всех этих манипуляцией стал оформленный кредит на 850 тысяч рублей, которые дочерчивай северянин перевел аферисту.

Другой житель Сургута узнав, что по его паспортным данным, кто-то оформил на него же микрозайм в одной из финансовых организаций города.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.