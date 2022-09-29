В Югре столкнулись три автомобиля: погиб один из водителей

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре столкнулись три автомобиля и в результате погиб человек.

Как сообщили в окружной ГИБДД, авария произошла на 26 км автодороги «Нягань – Талинский» в Октябрьском районе. 65-летний водитель автомобиля «JAC T6», двигаясь со стороны Нягани, не выбрал безопасную скорость движения с учётом дорожных и погодных условий. В результате автомобиля занесло на встречку где произошло столкновение с автомобилями «Toyota RAV 4» и «Scania».

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В ДТП погиб 58-летний водитель «Toyota», а водитель и пассажир «JAC», а также пассажир «Toyota», получили травмы.

Кроме того, за сутки на территории ХМАО зарегистрировано 5 ДТП, в которых 1 человек погиб и 7 – получили травмы. Сотрудниками ГИБДД задержано 7 водителей в состоянии опьянения, 5 – за отказ от прохождения освидетельствования и 1 – за повторное управление транспортом с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 39 водителей и 23 – за нарушение правил перевозки детей.