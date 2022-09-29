В Югре 29 сентября 2022 года будет ветрено и холодно Фото: Юлия Кучеренко

На территории Ханты-Мансийского автономного округа, по прогнозам синоптиков, 29 сентября 2022 года будет облачно с прояснениями. В отдельных районах небольшой снег. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1, -6 °С, днем 0, +5 °С.

В Ханты-Мансийске: Облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем без осадков. Ветер северный 5-10 м/с. Температура ночью -3, -5 °С, днем +1, +3 °С.

Подробный прогноз погоды в ХМАО можно посмотреть в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

На Руси верили: если в этот день будет тепло и сухо, то зима придет поздно и будет мягкой. А если в этот день слышали гром - ждали бесснежную зиму.