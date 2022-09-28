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Общество28 сентября 2022 16:11

В Советском районе двое мужчин заблудились в лесу

Их нашли спасатели
Евгений Значковский
Фото: Казенное учреждение «Центроспас-Югория»

Фото: Казенное учреждение «Центроспас-Югория»

Двое мужчин заблудились в лесу в Советском районе – на помощь пришли спасатели. Об этом сообщили в КУ «Центроспас-Югория».

- Поисковая группа зонального поисково-спасательного отряда (Кондинский район) учреждения «Центроспас-Югория» выезжала в район одного из месторождений Советского района по сообщению: требуется оказать содействие в поиске заблудившихся в лесном массиве мужчин - говорится в сообщении учреждения.

Когда спасатели приехали на место происшествия и обследовали лес, то нашли мужчины в удовлетворительном состоянии, в медицинской помощи они не нуждались. Спасатели вывели заблудившихся на дорогу и передали родственникам.

«Центроспас-Югория» напоминает жителям, что если человек не вернулся домой в назначенное время необходимо сообщить об этом спасателям по телефону – 112.