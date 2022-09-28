Житель Нефтеюганска продал строительные инструменты, которые ему оставил на хранение товарищ Фото: Татьяна Коркина

В Нефтеюганске 31-летний житель города может быть причастен к присвоению и растрате вверенного ему имущества. Такую информации получили сотрудники ОМВД России по г. Нефтеюганску.

Правоохранители разобрались в ситуации и выяснили, что 56-летний нефтеюганец передал обвиняемому строительные инструменты для хранения в его гараже. Спустя время злоумышленник решил продать инструменты и забрать себе деньги за продажу. Он нашел покупателя через знакомых и продал инструменты товарища за 150 тысяч рублей.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет - сообщили в ОМВД России по г. Нефтеюганску.

Сейчас северянин находится под подпиской о невыезде.