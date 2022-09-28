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Происшествия28 сентября 2022 15:56

Житель Нефтеюганска продал строительные инструменты, которые ему оставил на хранение товарищ

Теперь ему грозит наказание по закону
Виктория Терина
Житель Нефтеюганска продал строительные инструменты, которые ему оставил на хранение товарищ

Житель Нефтеюганска продал строительные инструменты, которые ему оставил на хранение товарищ

Фото: Татьяна Коркина

В Нефтеюганске 31-летний житель города может быть причастен к присвоению и растрате вверенного ему имущества. Такую информации получили сотрудники ОМВД России по г. Нефтеюганску.

Правоохранители разобрались в ситуации и выяснили, что 56-летний нефтеюганец передал обвиняемому строительные инструменты для хранения в его гараже. Спустя время злоумышленник решил продать инструменты и забрать себе деньги за продажу. Он нашел покупателя через знакомых и продал инструменты товарища за 150 тысяч рублей.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет - сообщили в ОМВД России по г. Нефтеюганску.

Сейчас северянин находится под подпиской о невыезде.