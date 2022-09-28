Фото: Фракция «Единая Россия» в Думе г. Нефтеюганска

Спикер Думы Нефтеюганска Рафаэль Галиев сложил полномочия. Теперь председателем Думы Нефтеюганска стал Марат Миннигулов. Решение было принято сегодня, 28 сентября, во время очередного заседания местного парламента. Чиновники поддержали кандидатуру Миннигулова единогласно.

- Назначению нового спикера предшествовало рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полномочий Рафаэля Галиева в статусе председателя думы. Это решение также было поддержано парламентарием - сообщили в городской Думе.

Напомним, мы писали ранее о том, что депутат Думы Сургута Надежда Красноярова досрочно ушла в отставку.