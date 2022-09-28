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Общество28 сентября 2022 13:47

Югорский художник пропагандирует трезвость через рисунки по мотивам русских сказок

Он сам не употребляет алкоголь и считает, что его искусство, базирующейся на русских народных сказках и былинах
Виктория Терина
Фото: Владимир Дмитриев

Фото: Владимир Дмитриев

В Ханты-Мансийске появились рисунки по мотивам русских сказок и слоганами про трезвость. Их автор - художник из поселка Унь-Юган Октябрьского района Владимир Дмитриев. Художник таким образом пропагандирует трезвый образ жизни и делает это вместе с активистами из организации «Трезвый Ханты-Мансийск».

Так, недавно Владимир закончил работу над картиной с богатырем на улице Коминтерна Ханты-Мансийска. Сам художник признается, что не употребляет алкоголь и пытается призвать жителей Югры к здоровому образу жизни через искусство.

Кстати, югорский художника начал рисовать еще в 2016 году и сейчас его работы украшают не только родной Унь-Юган и Ханты-Мансийск, но и другие города России, например, в Челябинской области.