Югорский художник пропагандирует трезвость через рисунки по мотивам русских сказок

Фото: Владимир Дмитриев

В Ханты-Мансийске появились рисунки по мотивам русских сказок и слоганами про трезвость. Их автор - художник из поселка Унь-Юган Октябрьского района Владимир Дмитриев. Художник таким образом пропагандирует трезвый образ жизни и делает это вместе с активистами из организации «Трезвый Ханты-Мансийск».

Так, недавно Владимир закончил работу над картиной с богатырем на улице Коминтерна Ханты-Мансийска. Сам художник признается, что не употребляет алкоголь и пытается призвать жителей Югры к здоровому образу жизни через искусство.

Кстати, югорский художника начал рисовать еще в 2016 году и сейчас его работы украшают не только родной Унь-Юган и Ханты-Мансийск, но и другие города России, например, в Челябинской области.