В Югре за сутки выявлено 289 новых случаев коронавируса Фото: Юлия Кучеренко

В Югре на сегодня подтверждено 242 045 случаев коронавируса, в том числе за минувшие сутки 289 новых случаев COVID-19 в 20 муниципалитетах.

Так, случаи коронавируса за день выявлены: в Сургуте - 75, Нижневартовске - 17, Ханты-Мансийске - 92, Нефтеюганске - 16, Нягани - 12, Сургутском районе - 1, Советском районе - 6, Урае - 1, Нефтеюганском районе - 3, Мегионе - 8, Когалыме - 1, Югорске - 2, Кондинском районе - 7, Радужном - 4, Нижневартовском районе - 1, Ханты-Мансийском районе - 1, Лангепасе - 21, Покачах - 8, Белоярском районе - 1.

На момент выявления у 285 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 3 обнаружена пневмония, у 1 человека коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 287 случаях. За сутки на COVID обследованы - 1 733 человек, всего прошли обследование 3 483 027.

За весь период от COVID - умерли 2 571 человек. За сутки выписались по выздоровлению 965 человек, за весь период пандемии вылечились 233 137 югорчан.