В Нижневартовске почтили память трагически погибших детей в школе № 88 Ижевска

Фото: департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижневартовска

Нижневартовск скорбит по поводу гибели детей в школе №88 города Ижевска. Жители города приносят цветы к памятнику «Добрый ангел мира».

Память трагически погибших почтили глава города Дмитрий Кощенко и председатель Думы Нижневартовска Алексей Сатинов, представители учреждений и предприятий, молодежных и общественных организаций, образовательных учреждений, а также неравнодушные жители города.

- Коллектив учителей и старшеклассники решили, что важно выразить свою гражданскую позицию, поэтому мы пришли сюда в знак нашей скорби. Мы одна страна, мы должны друг друга поддерживать в любой ситуации, – выразил соболезнования учитель истории МБОУ «Средняя школа №7» Александр Снегирев.

Напомним, утром 26 сентября в школе №88 в Ижевске на улице Пушкинской неизвестный мужчина ворвался в здание и открыл стрельбу по учителям и детям.