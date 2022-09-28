На загородных автодорогах Югры вводятся ограничения движения

В Югре ограничат движение транспорта из-за возможных перепадов температуры и осадков Фото: Юлия Кучеренко

В Югре вводятся ограничения движения на загородных автодорогах. Такую информацию сегодня, 28 сентября 2022 года, передали в Госавтоинспекции Югры.

Такое решение связано с наступлением осени, а точнее с тем, что в ХМАО наблюдаются нестабильные погодные условия: перепады температуры, выпадение осадков, в утренние и вечерние часы местами может быть гололед, особенно на мостовых сооружениях.

- С учетом изменения дорожных условий, на территории округа могут вводиться временные ограничения движения для транспорта по различным направлениям. Такие ограничения могут быть как частичными, с формированием колонн и дальнейшим их сопровождением патрульным автомобилем, так полным перекрытием автодороги - сообщают в УГИБДД России по ХМАО-Югре.

Управление ГИБДД просит югорчан относиться к таким временным мероприятиям с пониманием, так как данные меры могут сохранить кому-то жизнь и здоровье.