В Урае за игнорирование решения суда о капремонте дома накажут чиновников Фото: Татьяна Коркина

В Урае за халатность и неисполнение решения суда привлекут к ответственности должностных лиц администрации города.

По информации СУ СК РФ по ХМАО, должностные лица администрации Урая, халатно отнеслись к своим должностным обязанностям и длительное время не исполняли решение Урайского городского суда, которое вынесено в 2020 году, по иску жительницы города по проведению капитального ремонта жилого дома. Таким образом неисполнение чиновниками своих обязанностей привело к существенному нарушению прав горожанки и ее несовершеннолетних детей.

- По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается - уточнили в ведомстве.