Югорчанка, пытаясь защитить деньги от мошенников, перевела им больше 2,5 млн рублей Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 44-летняя жительница окружной столицы стала жертвой обмана и обратилась в полицию.

Ей позвонила якобы сотрудница Центрального банка РФ, предостерегая, что кто-то пытается получить доступ к её банковскому счету и похитить все деньги. Преступница посоветовала северянке перевести деньги на временный счёт, чтобы защитить от посягательств мошенников, а затем она продиктовала номера якобы безопасных счетов, куда стоит перевести все деньги.

В итоге женщина подарила мошенникам 2 миллиона 735 тысяч рублей. Через некоторое время северянка попыталась связаться с представительницей банка, когда сделать это не удалось, женщина поняла, что её обманули мошенники.

- По данному факту следствием возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по ХМАО - Югре.