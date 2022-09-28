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Происшествия28 сентября 2022 7:10

Югорчанка, пытаясь защитить деньги от мошенников, перевела им больше 2,5 млн рублей

Северянка обратилась в полицию, осознав что стала жертвой обмана
Евгений Значковский
Югорчанка, пытаясь защитить деньги от мошенников, перевела им больше 2,5 млн рублей

Югорчанка, пытаясь защитить деньги от мошенников, перевела им больше 2,5 млн рублей

Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 44-летняя жительница окружной столицы стала жертвой обмана и обратилась в полицию.

Ей позвонила якобы сотрудница Центрального банка РФ, предостерегая, что кто-то пытается получить доступ к её банковскому счету и похитить все деньги. Преступница посоветовала северянке перевести деньги на временный счёт, чтобы защитить от посягательств мошенников, а затем она продиктовала номера якобы безопасных счетов, куда стоит перевести все деньги.

В итоге женщина подарила мошенникам 2 миллиона 735 тысяч рублей. Через некоторое время северянка попыталась связаться с представительницей банка, когда сделать это не удалось, женщина поняла, что её обманули мошенники.

- По данному факту следствием возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по ХМАО - Югре.