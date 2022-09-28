В Ханты-Мансийске водитель иномарки сбил 7-летнего мальчика на самокате

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Ханты-Мансийске сбили 7-летнего пешехода. Это произошло в районе дома 26 на улице Тихая.

По информации ГИБДД, 55-летний водитель автомобиля «Volkswagen Polo» наехал на 7-летнего пешехода, переезжавшего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу на самокате. В результате ДТП ребенок получил травмы и доставлен в Окружную клиническую больницу. Водитель не пострадал.

За прошедшие сутки на территории Югры зарегистрировано 2 ДТП, в которых 3 человека получили травмы. Сотрудниками ГИБДД задержано 7 водителей в состоянии опьянения, 8 – за отказ от прохождения освидетельствования и 1 – за повторное управление транспортом с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 23 водителя и 34 – за нарушение правил перевозки детей.

Госавтоинспекция призывает быть предельно осторожными при движении в жилых зонах и проезде пешеходных переходов.