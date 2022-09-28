Пенсионерка из Нижневартовска поверила мошеннику, взяла кредит и перевела ему все деньги Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске 76-летняя жительница поверила мнимому сотруднику банка, который сообщил, что кто – то пытается оформить на нее кредит. Чтобы сохранить свои счета целыми и невредимыми пожилая северянка последовала совету афериста.

Югорчанка оформила кредит на сумму 120 тысяч рублей в одном из банков, а затем еще 50 тысяч в другом. После чего незнакомец предложил вартовчанке проследовать в третий банк, откуда перевести все деньги на указанный им "безопасный" счет.

В конце-концов, проверив свои счета, горожанка узнала, что никакого безопасного счета у нее нет, однако имеются кредитные обязательства перед банками. С заявлением об обмане горожанка обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции Нижневартовска рекомендуют горожанам проявлять разумность в общении с незнакомыми лицами и не торопиться исполнять их требования.